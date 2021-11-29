В комплексе «Дуслык» завершились учебно-тренировочные сборы по татарскому языку

С 22 по 28 ноября на базе оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра в рамках республиканской профильной смены «Импульс» прошли учебно-тренировочные сборы школьников по родному (татарскому) языку для учащихся школ с татарским языком обучения, родному (татарскому) языку для учащихся-татар школ с русским языком обучения, татарскому языку для учащихся русскоязычных групп школ с русским языком обучения для одаренных детей Татарстана.

В смене приняли участие 103 школьника из Казани и 25 муниципальных образований республики – Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Кукморского, Кайбицкого, Мамадышского, Елабужского, Мензелинского, Муслюмовского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского, Тетюшского, Чистопольского, Ютазинского районов.

На сборы были приглашены победители и призеры заключительного этапа республиканской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года и школьного этапа 2021-2022 учебного года.

Для участников была подготовлена обширная учебная программа, направленная на углубленную подготовку к муниципальному и заключительному этапам республиканской олимпиады 2021-2022 учебного года.

Выражаем огромную благодарность профессорско-преподавательскому составу кафедры татарского языкознания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, кафедры татарского языка и литературы Института работников образования РТ и научным сотрудникам отдела национального образования Иинститута языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова Академии наук РТ в поддержании необходимого уровня организации и обеспечения высокого качества проведения профильной смены.

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