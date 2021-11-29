В ТКЦ Москвы вспомнили классика татарской драматургии Мирхайдара Файзи

Вечер памяти Мирхайдара Файзи прошел в библиотеке Татарского культурного центра.

Мирхайдар Файзи начал свой творческий путь ещё до Октябрьской революции. Общенациональную известность он приобрел после постановки на сцене спектакля «Галиябану», первой музыкальной драмы в истории татарского театра. Некоторые называют произведение татарским вариантом «Ромео и Джульетты».

В 1917-1923 годах Файзи создал свои самые известные пьесы «Асылъяр», «На Урал-реке», «Ак калфак». Все они посвящены деревенской жизни, воспоминаниям о первой любви, мечтаниях юности, чистоте чувств, дружбе. Есть в них и юмор, и трагизм.

Заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева рассказала о жизни Файзи, его роли в становлении татарского и башкирского национального театрального искусства, а артисты творческих коллективов ТКЦ исполнили музыкальные произведения из его спектаклей.

Песню «Галиябану» исполнила певица Зяйнаб Сулейман, песню «Асылъяр» — Рафек Валитов и Хамися Хусаинова, песни «Хамдия» и «Сюмбюль» из спектакля «Ак Калфак» — баянист Ильдар Фетхуллин и ансамбль «Татар моңнары».

О родственниках Мирхайдара Файзи рассказала Зульфия Халилова.

Вечер прошёл в лирическом настрое и ностальгических воспоминаниях о спектаклях по пьесам Файзи в различных татарских театрах.