В Ижевске состоялась Международная научная конференция «Интеллектуальный вклад тюркоязычных ученых в современную науку»

Активисты регионального общественно-демократического движения «Татарский общественный центр Удмуртии» совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики 25-26 ноября 2021 года провели Международную научную конференцию «Интеллектуальный вклад тюркоязычных ученых в современную науку». Конференция проходила в стенах бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Дом Дружбы Народов» и была посвящена 30-летию «Татарского общественного центра Удмуртии».

Секции конференции работали по следующим направлениям: «История и этнография» и «Общие проблемы природы, общества и человека», «Актуальные проблемы агрономической науки», «Актуальные проблемы лесного хозяйства и экологии», «Медицина и здоровый образ жизни».

Модератором направления «История и этнография», «Общие проблемы природы, общества и человека» был Р.Н. Касимов, к.и.н., старший научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН . Модератором направления «Актуальные проблемы агрономической науки», «Актуальные проблемы лесного хозяйства и экологии» И.Ш. Фатыхов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.

На пленарном заседании выступили:

Людмила Юрьевна Соковикова – И.О. министра национальной политики УР. Она рассказала о тесном взаимодействии министерства с общественными организациями, что способствует созданию оптимальных условий для реализации позитивных возможностей этнокультурной идентичности каждого из заинтересованных граждан, в т. ч. с привлечением интеллектуальных и культурных ресурсов (активы НКО и религиозных организаций, этнические СМИ).

Ильсур Гафиуллович Миннемуллин – Председатель РОДД «Удмуртии» . Он рассказал об истории создания организации и современных проектах, направленных на сохранение татарского языка, истории и литературы, этноконфессиональной специфики татар в Удмуртии.

Ильдус Шамилевич Фатыхов – Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии . Он сделал краткий обзор о важности изучения общих проблем природы, общества и человека с учетом региональной и этнокультурной специфики.

Особый интерес вызвал пленарный доклад Дениса Аркадьевича Черниенко, к.и.н., доц, старшего научного сотрудника УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН на тему: «Тюркские народы и их роль в этнокультурном пространстве современной Удмуртии». Он провел обстоятельный системный анализ структуры и основных этносоциальных характеристик тюркского населения Удмуртии в контексте процессов социокультурной адаптации.

Материалы на конференцию представили сотрудники УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН: Воронцов В.С., Касимов Р.Н., Пислегин Н.В., Поздеев И.Л. В их докладах освещались вопросы истории заселения, численности и социально-демографических характеристик татар в Удмуртии; проявления особенностей исламской культуры у татар Удмуртии; отдельные аспекты тюркологической тематики в социально-гуманитарном знании в Удмуртии.

Докладчики и участники конференции отметили, что задача общественных организаций, организаций науки и образования, органов государственной власти и гражданских институтов заключается в профилактике конфликтов и правонарушений на этноконфессиональной почве, предупреждении проявлений национализма и ксенофобии в региональном социуме. Сохранение ряда актуальных проблем формирования и сохранения этнической идентичности обусловливает необходимость дальнейшего комплексного изучения истории и культуры татар в Удмуртии, а шире, и тюркского мира Камско-Вятского региона, в том числе, механизмов и форм взаимодействия его с другими этническими сообществами.

По результатам работы конференции будет выпущен сборник материалов Международной научной конференции.

Ильсур Миннемуллин