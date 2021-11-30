В Центре сибирско-татарской культуры Тобольска состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери

С первых дней жизни именно от матери ребёнок получает всё самое нужное для человеческой жизни: любовь, заботу, надёжную опору и счастье.

Праздничное мероприятие проходило в атмосфере домашнего уюта, как и полагается в этот светлый день. Концерт получился ярким и прошел на одном дыхании. Основными поздравлениями дорогим матерям стали музыкальные подарки, которые подготовили артисты-дети самых разных возрастов. Волнительные и незабываемые впечатления подарили они зрителю, раскрыв и подчеркнув различные аспекты материнства.

Детский вокальный коллектив «Йолдызлар» , Алиса и Юлия Баганаевы, хореографический ансмбль «Мирас» , Динара Абсалямова, Зульфия Айтбакова, дети из фольклорного коллектива “Иртеш моннары”, Хасан Хучашев, Альберт Кульмаметов, Рузанна и Авид Тавлетбакиевы, Шарипова Римма наполнили свои песни, стихи и танцы особой энергетикой, теплотой, нежностью и любовью. В завершении праздничной программы артисты вручили всем мамам цветы.

Центр сибирско-татарской культуры