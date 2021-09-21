В минувшие выходные в Казани состоялся гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», который посетили более 30 тыс. гостей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

По словам спикера, не смотря на холодную погоду фестиваль стал одним из посещаемых мероприятий города. Специально для мероприятия собрались более 60 лучших ресторанов и кафе города в одном месте. Впервые были представлены халяль хот-доги, кафе мексиканской кухни, гости также могли попробовать венгерские лепешки, блюда гавайской кухни и многое другое.

Кроме того, было представлено большое количество фермерской продукции от сыров и меда до специй и хлеба, организованы конкурсы, ди-джей сеты, подарки, дегустации, шоу.

«Самое большое внимание собрали фишки этого года: битва бабушек и гильдии шеф-поваров, мастер-классы от известных кулинаров, была представлена фермерская аллея всероссийского конкурса „Вкусы России“, где разместились ведущие производители республики, а также специально привезенный из России двухметровый царь-самовар, который способен за один цикл напоить более 1,2 тыс. человек самым настоящим чаем по рецептам наших бабушек и дедушек», — отметила Санникова

idel-tat.ru