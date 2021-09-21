Всероссийский форум татарских журналистов состоится в Удмуртии

25 сентября в Удмуртии состоится Всероссийский форум татарских журналистов. Мероприятие приурочено к 30-летию газеты «Янарыш», которая выходит в республике, а также реализации проекта «Мы – татары» Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртии.

На форум приедут 40 журналистов татарских средств массовой информации из разных регионов России, представители Всемирного конгресса татар и Агентства печати и массовых коммуникаций «Татмедиа» Татарстана.

Участников мероприятия ждут экскурсии в Детский сад № 10 Ижевска, Центральную мечеть города, образовательный комплекс «Гармония – Школа № 97», гимназию им. Габдулы Тукая, ДНТ «Спартак», Дом Дружбы народов и редакцию газеты «Янарыш».

В рамках форума в Доме Дружбы народов проведут круглый стол «Средства массовой информации на татарском языке: вчера, сегодня, завтра».

Финалом Всероссийского форума татарских журналистов станет концертная программа «Туган як» («Родной край») Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Мероприятие состоится в Государственном театре оперы и балета Удмуртии.

София Хохрякова

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