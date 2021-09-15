В Казани стартует третий сезон мужского проекта “I’MAN”

16 сентября в Казани стартует новый сезон мужского проекта «I’MAN». Первая встреча третьего сезона состоится в Галеевской мечети. Первый урок проведет главный специалист отдела дагвата ДУМ РТ, имам-хатыб казанской мечети “Салах” Тимергали хазрат Юлдашев. Он посвятит лекцию на тему “Качества верующих”. Далее участников встречи ждут занятия, посвященные вопросам веры, морали, братства в исламе и др. Более подробную информацию можно получить в Инстаграм-аккаунте @muslimmol.

Напомним, что в течение года в рамках проекта «I’MAN» для мужчин будут проводиться еженедельные встречи, спортивные тренировки и лекции. Встречи проходят в Галеевской мечети. Известные хазрата участникам проекта расскажут о нормах шариата, регулирующих повседневную жизнь, о сунне пророка Мухаммада ﷺ, о развитии нравственных качеств, присущих истинному мусульманину, а также о способах избавления от душевных болезней.

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