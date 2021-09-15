tatruen
Главная / Новости / На набережной озера Кабан проходит фотовыставка «Старейшины Старо-Татарской слободы»
На набережной озера Кабан проходит фотовыставка «Старейшины Старо-Татарской слободы»

На набережной озера Кабан проходит фотовыставка «Старейшины Старо-Татарской слободы»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 15.09.2021 0 5

В Казани на набережной озера Кабан проходит фотовыставка «Старейшины Старо-Татарской слободы». На фотографиях запечатлены 16 горожан – потомков татарских купеческих семей и старейшин исторического района города. Снимки сделал фотограф Булат Арсланов, уроженец Набережных Челнов, который сейчас он живет и работает в Москве, сообщает Дирекция парков и скверов.

Большинство героев фотовыставки выросли в Старо-Татарской слободе. Даже те из них, кто переехал в другие районы города, до сих пор участвуют в жизни этой исторической территории: водят экскурсии, выпускают книги, помогают городской администрации в сохранении культурно-исторического наследия, восстанавливают дома или предпринимают активные действия, чтобы защитить памятники истории.

kzn.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.