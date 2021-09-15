В Казани на набережной озера Кабан проходит фотовыставка «Старейшины Старо-Татарской слободы». На фотографиях запечатлены 16 горожан – потомков татарских купеческих семей и старейшин исторического района города. Снимки сделал фотограф Булат Арсланов, уроженец Набережных Челнов, который сейчас он живет и работает в Москве, сообщает Дирекция парков и скверов.

Большинство героев фотовыставки выросли в Старо-Татарской слободе. Даже те из них, кто переехал в другие районы города, до сих пор участвуют в жизни этой исторической территории: водят экскурсии, выпускают книги, помогают городской администрации в сохранении культурно-исторического наследия, восстанавливают дома или предпринимают активные действия, чтобы защитить памятники истории.

kzn.ru