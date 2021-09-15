В Вильнюсе прошла научная конференция, посвященная татарам Литвы

9-11 сентября в Вильнюсском университете на филологическом факультете состоялась международная научная конференция “Татары в истории и культуре Литвы в 14-21вв.: новые исследования”, посвященная объявленному Парламентом Литовской Республики году литовских татар. В работе конференции приняли учёные разных стран – Беларуси, Болгарии, Литвы, Испании, Польши, Российской Федерации, Украины, Турции. В течение двух дней было заслушано 40 докладов.

После первого дня заседаний состоялся концерт, в котором прозвучали татарские мелодии и песни. Выступила солистка Оперного театра Юлия Каралюнайте, татарский фольклорный ансамбль “Илсу” и квартет Лакме. А в субботу 11сентября участники конференции посмотрели исторический центр Кедайняй и минарет Кедайнской мечети. После этого участники конференции приняли участие в презентации книги “От межвоенного татарского музея в Вильнюсе до музея в Субартонсе”. Частный музей в Субартонсе организован по инициативе татарки Люси Гайдукевичене. Все три дня участников конференции угощала ассоциация “Тоторишкас сконис”(председатель Таирас Кузнецовас)

Основной организатор конференции – Мишкинене Галина Антоновна, доцент Вильнюсского университета, ведущий научный сотрудник института литовского языка, председатель татарской общины Вильнюсского округа