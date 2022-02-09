В Казани стартует VII Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас»

На сцене ГБКЗ имени Сайдашева пройдут дни VII Фестиваля татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас», основанного художественным руководителем и главным дирижером ГАСО РТ, народным артистом России и Татарстана, профессором Александром Сладковским. Концерты проекта этого года будут посвящены юбилеям выдающихся композиторов Татарстана и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Арт-директор фестиваля — и.о. ректора Казанской государственной консерватории имени Жиганова, музыковед, продюсер, педагог, музыкально-общественный деятель, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев отметил, что каждая программа фестиваля «Мирас» является результатом архивных поисков, большой подготовительной работы с нотным материалом, деятельности по восстановлению партитур.

«И в этом историко-мемориальная функция мероприятия. Но мы стремимся и к тому, чтобы единственный в мире фестиваль татарской симфонической музыки был в первую очередь художественным событием», — отметил Вадим Дулат-Алеев.

Открытие фестиваля 9 февраля будет посвящено 120-летию со дня рождения выдающегося татарского композитора Мансура Музафарова. На концерте будут исполнены сочинения, отражающие основные этапы его творчества. Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории Ринат Халитов.

Второй фестивальный вечер, 12 февраля, будет посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Прозвучит современная музыка татарского зарубежья и мусульманского мира. Дирижер – лауреат международных конкурсов, композитор, профессор Лавальского Университета (Квебек) Айрат Ишмуратов.

Заключительный концерт фестиваля, 16 февраля, приурочен к 65-летию композитора, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Республики Татарстан, народного артиста России и Татарстана, музыкально-общественного деятеля Рашида Калимуллина. ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского исполнит одни из самых известных произведений татарстанского композитора.

В разные дни вместе с татарстанским коллективом на сцену выйдут выдающиеся музыканты республики.

tatar-inform.ru