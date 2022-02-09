Ученица 8 класса Усть-Манчажской школы стала победителем Межрегиональной олимпиады школьников по татарскому языку

С 02 февраля по 05 февраля 2022 года в Республике Татарстан проходила Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе. В состязании принимали очное участие более 155 обучающихся 8-11 классов из 21 субъекта Российской Федерации и заочно (дистанционно) еще 8 регионов.

Свердловскую область представляли 7 обучающихся: из МАОУ «Азигуловская ООШ» (4 человека), филиала МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажская ООШ» (2 человека), ОЦ «Наследие» Нижнесергинского района д.Урмикеево (1 человек).

Олимпиада проводится с целью реализации соглашений о сотрудничестве с органами управления образованием субъектов РФ, повышения престижа родного (татарского) языка и качества знаний обучающихся, оказания практической помощи школьникам и учителям татарского языка и литературы образовательных организаций.

Олимпиада проходила 3-4 февраля на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма г. Казани, которая включала 2 тура : первый тур-письменная работа по татарскому языку; второй тур (устный) – художественное слово, посвященное 65-летию со дня присуждения Мусе Джалилю Ленинской премии за цикл стихов «Моабитские тетради».

В рамках олимпиады для участников была организована культурно-экскурсионная программа с посещением достопримечательностей г.Казани, просмотр спектаклей ведущих татарских театров: Татарского академического театра имени Галиаскара Камала (спектакль «Очарованный танцем»), Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина (спектакль «Как мотылёк на пламя…»), встреча с известными и молодыми писателями в Союзе писателей Республики Татарстан.

Для учителей татарского языка и литературы, сопровождающих участников олимпиады, организовывались встречи для обмена опытом.

Торжественная церемония закрытия олимпиады состоялась 04 февраля на базе Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, где были вручены Дипломы победителям и призерам.

Из Свердловской области победителем Межрегиональной олимпиады 2022 стала Каюмова Чулпан, обучающаяся 8 класса филиала МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажская ООШ» Артинского городского округа (учитель Каюмов Дамир Гаптулянович).

Остальные участники стали призёрами олимпиады: Нуруллина Луиза (8 класс) МБОУ ЦО «Наследие» д.Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район; Абдулкаюмов Мансур (9 класс) филиал «Азигуловская СОШ» -«Усть-Манчажская ООШ», Артинский городской округ; Валиев Румиль (10 класс) МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ; Зинуров Ибрахим, (10 класс) МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ; Аширова Аиша (10 класс) МАОУ «Азигуловская СОШ»,

Артинский городской округ; Хусаинова Эльнара (10 класс) МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ.

Отрадно, что все обучающиеся получили приглашение для участия в IX Международной олимпиаде по татарскому языку, которая пройдет в апреле 2022 года в г.Казани.

Поздравляем всех участников и желаем успехов в Международной олимпиаде!

Постоянное представительство Республики Татарстан в лице представителя Гильфанова Х.М. выражает огромную благодарность и признательность руководителю Азигуловской общеобразовательной школы Валиеву Ринату Марсовичу (Артинский ГО), директору ЦО «Наследие» д.Акбаш Фархутдинову Эльдару Гараевичу, заместителю директора д.Урмикеево Вагаповой Эльвире Гимрановне (Нижнесергинский муниципальный район) за создание условии для сохранения и развития татарского языка , а также педагогам , подготовившим победителей и призеров: Ахуновой Светлане Марсовне (МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ), Каюмову Дамиру Гаптуляновичу (филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажская ООШ», Артинский городской округ), Исмагиловой Фариде Муллаевне ( ЦО «Наследие» д.Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район).

Постоянное представительство

Республики Татарстан

в Свердловской области