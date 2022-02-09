В Троицке прошел праздник «Татары и башкиры: культура, традиции и обычаи»

В рамках Года культурного наследия народов России в Троицком городском краеведческом музее прошел праздник «Татары и башкиры: культура, традиции и обычаи».

Центр татарской и башкирской культуры «Дуслык» под руководством Фарита Якупова, заслуженного артиста Республики Татарстан, коллектив библиотеки татарской и башкирской литературы им. Габдуллы Тукая показали красочный обычай «Су юлы» («Путь к роднику») татарского народа и его культурную самобытность.

После свадьбы молодой невесте показывают путь к воде, ведь вода – источник жизни, а девушка –хранительница очага. Тут проходит первое ее испытание. Сможет ли она пройти до дома с полными ведрами, не расплескав воды? В противном случае достатка в семье не будет. Показ этой дороги сопровождается песнями и плясками.

Мероприятие продолжилось выступлением юных артистов: звучали стихи великих поэтов – Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

Фарит Якупов покорил зрителей зажигательными песнями и душевными романсами. Свои выступления он сопровождал увлекательными рассказами об истории татарских музыкальных инструментов и особенностях национальной музыки.



Конгресс татар Челябинской области