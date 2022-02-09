В театре кукол «Экият» пройдет III кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB»

21-25 февраля 2022 года на базе театра кукол «Экият» пройдет III кукольная театральная лаборатория «Экият-LAB».

Уникальность данной лаборатории состоит в том, что в кратчайшие сроки команда профессионалов должна создать удивительный результат. Подготовка мощностей театра к работе в новых направлениях: куклы-марионетки и театра теней для создания в следующем сезоне спектаклей в этом направлении театрального искусства.

Участники лаборатории известные театральные художники-постановщики, сценографы, неоднократные лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска» – главный художник Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Владимировича Образцова Виктор Антонов, художественный руководитель Московского детского театра теней Виктор Платонов.

В течение 5 дней художественно-бутафорские цеха театра разберут конкретные вопросы, касающиеся конструкции куклы марионетки, театра теней и особенности их устройства и различные способы работы с ними.

Также будет направление: «Искусство художественного слова». Доцент Кафедры сценической речи РГИСИ Дмитрий Кошмин проведет тренинги по технике речи и актёрскому мастерству для актеров театра «Экият».

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