В Казанском кооперативном институте обсудили вопросы обучения молодежи основам предпринимательства

Сегодня в здании Казанского кооперативного института обсудили «Вопросы обучения молодежи основам предпринимательства в рыночных условиях и восстановления татарской традиционной системы воспитания».

Напомним, с 16 по 18 марта в Казани проходит X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. В ходе работы данной дискуссионной площадки были подняты проблемы должного обучения основам предпринимательской деятельности в условиях рынка среди молодежи, а так же восстановления традиционной системы их воспитания.

Модератором данного заседания выступили депутат госсовета Республики Татарстан, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева и предприниматель и основатель сети быстрого питания «Түбәтәй» Султан Сафин.

Алсу Набиева поприветствовала участников съезда, поблагодарила их и пожелала успехов в работе. Она отметила, что воспитание подрастающего поколения неотъемлемая часть сегодняшней жизни.

– С каждым днем возрастает вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность, – подчеркнула Алсу Рустамовна.

Депутат шестого созыва госсовета республики Татарстан Тахир Хадеев, в ходе своего выступления, рассказал о межрегиональной ассоциации по развитию предпринимательства и кооперации в татарских селах РФ «Татар авылы» и отметил значимость ассоциации.

Директор филиала Ульяновской области телерадиокомпании «Новый Век» Рамис Сафин поделился с предпринимателями мыслями о семейных ценностях и о разнообразии семей в разных регионах.

-Со временем многие традиции забываются. Нужно сохранять национальные традиции в семьях, – сказал он.

В ходе заседания было проведено небольшое обсуждение на тему прививания молодежи предпринимательской жилки. По мнению некоторых делегатов лучше отпустить их в свободное плавание и приучать к самостоятельности. Некоторые же выразили мысль, что им необходимо дать попробовать свои силы и при необходимости помогать

В ходе работы дискуссионной площадки с докладами выступили делегаты из разных регионов России и районов Татарстана.