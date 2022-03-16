Любовь к труду нужно прививать детям с детства

Делегаты X Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, который открылся сегодня в Казани, на дискуссионных площадках обсудили актуальные темы села и подняли волнующие их вопросы. Одна из проблем – нехватка молодежи на селе.

Глава местного самоуправления Камско-Устьинского района Ришат Галимов, приехавший на сход, обеспокоен тем, что средний возраст предпринимателей, фермеров на селе превышает 50 лет.

-Надо обучать молодежь фермерству,- говорит он, – Дети сейчас не работают. Мы должны учить их труду еще в школе. Я сам научился работать, когда учился в школе. А теперь этого нет. Совместно с Минсельхозом необходимо дать детям элитные посевные семена, научить выращивать урожай на земле. Потом нужно создать условия, чтобы была возможность куда-то реализовать урожай и получить прибыль. Тогда ребенок почувствует вкус заработанных денег и у него появится желание остаться в деревне, стать фермером”, – говорит Ришат Галимов.

Его слова поддерживает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Тетюшского района, руководитель организации “Ак калфак” Римма Сафиуллова. Она говорит, что сейчас детям нельзя ни вытирать доску в школе, ни мыть полы в классе, где они учатся, ни пропалывать морковку, ни собирать картошку. Поделилась руководитель и своим опытом по воспитанию у детей любви к труду.

-Ребенок должен видеть красоту деревни. Мы начали проводить конкурсы “Татар малае”,” Татар кызчыгы”. Как воспитывать ребенка от рождения до 16 лет? Родителей надо этому научить. Матери должны радоваться успехам своего ребенка. Если мы собираем детей в клубы, проводим мероприятия, учим их работать, то они не уезжают из деревни. Сегодня многие родители говорят ребенку: “Не оставайся в деревне, хватит и того, что я мучился”. А если заинтересовать и детей и их родителей, то они увидят красоту деревни и у села будут расти и развиваться,” – говорит Римма Сафиуллова.

Руководитель автономии татар Московской области Фарид Мухтасаров считает, что сегодня очень важно привить любовь к труду. Эта проблема актуальна и среди наших соотечественников, которые живут и воспитывают детей за приделами Татарстана.

-Было бы неплохо организовать в Татарстане лагеря для детей наших соотечественников, познакомить их с жизнью татарского села. Они должны видеть и огород, и коров, научиться ухаживать за ними. Пусть работают и полюбят трудиться,- говорит Фарид Мухтасаров. Участники дискуссионной площадки считают, что воспитание должно вестись системно.