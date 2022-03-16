В Минсельхозе Татарстана собрались татарские предприниматели со всей России

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в рамках X всероссийского схода предпринимателей татарских сел, организованного Всемирным конгрессом татар, состоялась дискуссионная площадка «Вопросы переработки и реализации продукции, произведенной сельскими предпринимателями». Модераторами мероприятия стали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, советник председателя Национального совета Всемирного конгресса татар по экономическим вопросам Айдар Абдрахманов и руководитель ООО «Торговый дом» ЭКО Халяль», учредитель общественной организации «Клуб татарских предпринимателей» Республики Мордовия Талип Абубакиров.

В ходе деловой беседы выступили руководитель хозяйства “Восток” Кукморского района Татарстана Алексей Леонтьев, руководитель кооператива “Йолдыз” Кайбицкого района Гульназ Щукина, председатель “Ассоциации поддержки татарских предпринимателей Тюменской области”, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Медовый край» Рият Файзуллин, учредитель общества с ограниченной ответственностью «Тройка» Пензенской области Тагир Абдрашитов и др.

После завершения работы дискуссионной площадки участниками была принята резолюция. Важные пункты, вошедшие в этот документ, будут озвучены 18 марта на пленарном заседании с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, что в Казани с 16 по 18 марта проходит X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел.