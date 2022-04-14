В Киргизии татарско- башкирский культурный центр провел конкурс “Птицы наши друзья”

12 апреля 2022 года в шк. №13 им. Героя Советского Союза Розы Азимова прошёл конкурс “Птицы наши друзья” совместно с общественным объединением татарско- башкирским культурным центром “Идель ” по Джалал-Абадской области.

Конкурс состоял из четырёх номинаций: лучшее приветствие, лучший танцевальный номер, лучший рисунок (+ на время), лучший с правильными параметрами скворечник.

Участники конкурса отлично справились с заданием.

И были награждены грамотами.

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