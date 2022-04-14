В Казани прошел спортивный ифтар памяти чемпиона мира Айрата Калимуллина

В 12 день месяца Рамазан (13 апреля), в Казани прошел спортивный ифтар. Маджлис организован по инициативе совладельца национально-туристического комплекса “Туган авылым”, президента Федерации грэпплинга РТ Радика Абдрахманова. Впервые ифтар, собравший за одним трапезным столом свыше 100 мусульманских спортсменов, был посвящен памяти чемпиона мира по джиу-джитсу Айрата Калимуллина, выступавшего за честь России и Татарстана на международных спортивных аренах и воспитавшего множество учеников.

Участников спортивного ифтара поприветствовал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он рассказал об отношении ислама к вопросам спорта, о борцовских увлечениях Пророка Мухаммада ﷺ , поделился воспоминаниями о своем тренере Айрате Калимуллине, прочитал вагаз о достоинства месяца Рамазан и чтении Куръана.

Среди наиболее именитых гостей спортивного ифтара были российский боец смешанных единоборств MMA и первый татарский борец, попавший в лигу UFC Ринат Фахретдинов, победитель и чемпион Кубка мира по джиу-джитсу, серебряный призер мирового и европейского чемпионата, мастер спорта Марат Капкаев, первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халиль Шайхутдинов, мастер спорта СССР и РСФСР, председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Эгзам Губайдуллин, вице-президент Федерации джиу-джитсу РТ Рабит Бадакшанов и др. Выступающие на ифтаре отмечали значимость физического воспитания среди молодежи, называли Айрата Калимуллина духовным наставником.

“Авыз ачу” завершился чтением Куръана и молитвой за упокой души Айрата Дамировича Калимуллина.

dumrt.ru