Хайдар Гильфанов посетил финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022

13 апреля 2022 г. Постпред РТ Х.М.Гильфанов посетил финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022 по компетенции «Обработка листового металла» в г. Екатеринбург.

Участник из Республики Татарстан студент 2 курса Казанского авиационно-технического колледжа Динар Капеев. Эксперт – студент 4 курса этого же колледжа Фаиль Нуруллин.

Финал проходит в межрегиональном центре компетенций (МЦК) в Уральском политехническом колледже, расположенном на территории Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский». МЦК оборудован новейшими высокотехнологичными станками, качественными инструментами. В финале участвуют представители 23 регионов Российской Федерации.

Результаты финала будут объявлены 23 апреля.

21-23 апреля 2022г. в МЦК будет проходить финал среди юниоров по этой же компетенции с участием конкурсанта из Татарстана.

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