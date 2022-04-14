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Хайдар Гильфанов посетил финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022

Хайдар Гильфанов посетил финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.04.2022 0 4

13 апреля 2022 г. Постпред РТ Х.М.Гильфанов посетил финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022 по компетенции «Обработка листового металла» в г. Екатеринбург.

Участник из Республики Татарстан студент 2 курса Казанского авиационно-технического колледжа Динар Капеев. Эксперт – студент 4 курса этого же колледжа Фаиль Нуруллин.

Финал проходит в межрегиональном центре компетенций (МЦК) в Уральском политехническом колледже, расположенном на территории Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский». МЦК оборудован новейшими высокотехнологичными станками, качественными инструментами. В финале участвуют представители 23 регионов Российской Федерации.

Результаты финала будут объявлены 23 апреля.

21-23 апреля 2022г. в МЦК будет проходить финал среди юниоров по этой же компетенции с участием конкурсанта из Татарстана.

tatur.tatarstan.ru

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