В Краснодаре прошел татарский праздник

10 апреля, на территории стадиона Труд прошёл праздник КРОО «Татарская община «Булгар-К» в рамках реализации краевой программы «Духовно-нравственные традиции татарского народа».

Мероприятие стало настоящим праздником дружбы: поздравить татарскую общину пришли представители дружественных национально-культурных общественных организаций Центра национальных культур, председатели и активисты общественных организаций. От имени татарской общины поприветствовал гостей праздника председатель КРОО «Татарская община «Булгар-К» Динисламов Роман Рашидович.

Тепло поприветствовал собравшихся от имени департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Мозговой Сергей Александрович, прозвучали выступления председателя Правления ККОО «ЦНК» Чанба Василия Чамановича и председателей национально-культурных объединений Центра.

Программа мероприятия была насыщенная и разнообразная. В праздничном концерте приняли участие артисты татарской общины: Расулова Камилла, Питель Алина, Лукашина Эльвира, Гайфуллин Ринат, Н. Атаулин, Клевцова Муннафира, Байбулатова Гульнара. С танцевальными номерами выступили коллектив «Палитра танца», ансамбль «Сударушка», коллектив «Краски жизни».

Поздравить татарскую общину с концертными номерами пришли ансамбль адыгского танца «Пламя» и Давлет Аббасов (ККОО «Центр адыгской культуры»), ансамбль грузинского танца «Иверия» (КРОО «Грузинская община «Ивериа» (Грузия), Н. Атабекян и Г. Григорян (РО ООО «Союз армян России» Краснодарского края).

В программе праздника также были дегустация блюд, спортивные состязания, национальная борьба “Көрәш”, народные игры.

ЦНК Краснодарский краевой центр национальных культур