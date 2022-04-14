В Санкт-Петербурге прошел мастер-класса по пошиву татарского платья

В воскресенье в Доме Дружбы Ленинградской области в музее имени Рустама Хучашева, состоялось продолжение мастер-класса по пошиву татарского платья.

На этом занятии шили на руках, выкраивали детали платьев. Татьяна рассказала тонкости национального этнического татарского платья.

Разбирали виды натуральных тканей, фасоны платьев, прибавки, количество оборок, длину рукава, длину платья, наличие декоративных элементов, разновидности ручных швов и какой шов где используется…

Участницы мастер класса делились воспоминаниями одеяния дедушек и бабушек. Много всего успели узнать, об истории и обычаях пошива татарских платьев от рукодельницы и мастерицы Татьяны Акуловой.

Любовались работой Ирины Якушевой-татарское платье, для девочки в стиле лоскутного шитья.

Нас вдохновляют и радуют работы коллег по мастер классу.

Организаторы Линара Николашкина, заместитель председателя татарского общества «Файда» Ильнур Гарифуллин, представитель молодежного крыла татарского общества «Файда» Янифа Федосова.

Янифа Федосова

Фотографии Линары Николашкиной, Фариды Гренды.

piter.tatar