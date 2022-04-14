14 апреля в Екатеринбурге пройдет лекция о культуре башкир и татар

О традиционной музыкальной культуре расскажет заслуженный этномузыколог .

14 апреля о традиционной музыкальной культуре башкир и татар расскажет Татьяна Ивановна Калужникова — заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор. Слушатели узнают о территории проживания башкир и татар на Урале, видах их хозяйственной деятельности, картине мира и традиционных ритуалах, жанрах вокального фольклора, народных инструментах и инструментальной музыке, структурных закономерностях музыкально-фольклорных текстов, а также об истории изучения башкирской и татарской традиционной музыкальной культуры.

Все лекции Татьяной Ивановны являются авторскими: они построены по собственному плану и базируются на индивидуальных концепциях, выработанных как в результате обобщения широкого круга исследовательской литературы, так и благодаря осмыслению многолетней практики экспедиционной фольклористической работы.

Многогранный, творческий характер имеет просветительская и концертная работа профессора. Продуктивна и высока по своему уровню научная работа исследователя. С 1987 г. она кандидат искусствоведения, с 2005 г. – доктор искусствоведения. Татьяна Ивановна является автором более 70 научных работ, многие из которых хранятся в библиотеках разных стран, в том числе Германии, Израиля и США, отмечены откликами в российских и зарубежных изданиях.

Ильдар Хабибуллин

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