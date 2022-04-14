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В Национальной библиотеке РТ состоится творческий вечер Альбины Ишмурзиной

В Национальной библиотеке РТ состоится творческий вечер Альбины Ишмурзиной

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.04.2022 0 2

16 апреля в Казани состоится творческий вечер певицы, композитора и поэтессы из Санкт-Петербурга Альбины Ишмурзиной «Минем күңелем — татар иле» — «Моя душа — татарский мир».

Гости творческого вечера смогут услышать авторскую и татарскую народную музыку, стихи на русском и татарском языках.

Альбина Ишмурзина – автор-исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей. Она родилась в Альметьевске. Альбина пишет музыку и стихи, руководит Центром современной татарской культуры «Тамга», занимается общественной деятельностью в Санкт-Петербурге.

«Сначала у меня рождается музыка, а затем я слышу на нее текст на татарском языке. То ли сказывается то, что я закончила татарскую гимназию, то ли просто играет кровь предков — не знаю. Мне кажется, татарский язык очень мелодичен и экспрессивен. Именно на этом языке я с удовольствием пою, и в эти мгновения летает моя душа…» – делится основой своего вдохновения Альбина.

Альбина впервые выступит на одной из популярных молодежных площадок Казани – в конференц-зале Национальной библиотеки Республики Татарстан (г. Казань, ул. Пушкина, д. 86).

mincult.tatarstan.ru

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