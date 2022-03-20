В концертном зале им.С.Сайдашева состоится концерт композиторов из мусульманских стран

24 марта 2022 года, в рамках празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией, в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится концерт произведений композиторов мусульманских стран Ближнего Востока, Центральной Азии и регионов России «Современная музыка мусульманского мира».

В концерте прозвучит музыка композиторов Азербайджана, Казахстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, а также регионов страны – Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северной Осетии – Алании, Башкортостана, Татарстана.

Специально для участия в концерте приглашены исполнители, которые представят музыку своей культуры как на академических, так и на народных инструментах – таре, кобызе, кавказской гармошке, курае, домбыре.

Сочинения современных авторов исполнят Симфонический оркестр Казанской консерватории и оркестр «Tatarica», хор студентов вуза и солисты. За дирижерский пульт встанут Айрат Кашаев и заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Халитов.

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