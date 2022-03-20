tatruen
Главная / Новости / В Нижнекамске открылась выставка «Свет ислама»
В Нижнекамске открылась выставка «Свет ислама»

В Нижнекамске открылась выставка «Свет ислама»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.03.2022 0

Накануне в Комплексном музее города Нижнекамска открылась выставка “Свет Ислама”, посвящённая 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Выставку открыли заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по социальным вопросам Махмутов Айзат Гамирович и заместитель мэра г.Нижнекамска Камелина Марина Валерьевна. В церемонии открытия также приняли участие: имам-мухтасиб Чистопольского района Мухаммад хазрат Киямов, Хазрат Чистопольской мечети «Анас» Абубакр хазрат Азизов, хазраты Нижнекамского района.

В экспозицию художественно-литературной выставки вошли более 50 художественных работ участников всероссийских и международных пленэров, редкие ценные книги и исторические материалы.

Выставка продлится до 10 апреля 2022 года.

 

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.