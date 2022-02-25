В Кургане прошла встреча с активом татарских общественных организаций Уральского федерального округа

Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в городе Курган. Сегодня здесь состоялась встреча с руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа. Модератором встречи стал член Национального Совета Всемирного конгресса татар, Председатель Правления Курганской региональной общественной организации “Татары Зауралья” Марат Юнусов.

Василь Шайхразиев поприветствовал участников мероприятия и выразил благодарность руководству Курганской области.

– В 2022 году окружные заседания в регионах России посвящены 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, 30-летию Всемирного конгресса татар и подготовке к проведению VII Съезда Всемирного конгресса татар, – отметил он.

Ко встрече в режиме онлайн присоединились руководство Всемирного конгресса татар. Руководители комитетов ВКТ рассказали о проектах и мероприятиях, проводимых конгрессом. Среди них конкурс чтецов “Джалиловские чтения”, межрегиональный конкурс театральных коллективов “Идел йорт”, деятельность общественной организации татарских женщин “Ак калфак”, акция “Татарча диктант”, конкурс красоты и таланта “Татар кызы”, Татарская лига КВН, конкурсы, проводимые в социальных сетях и др.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров призвал наших соотечественников принимать активное участие в проектах ВКТ.

На встрече с докладами выступили руководители татарских общественных организаций Уральского федерального округа: это представители Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.