В Кургане прошла встреча с заместителем губернатора Курганской области по социальной политике

Сегодня Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с заместителем губернатора Курганской области по социальной политике Ларисой Кокориной.

-Мы рады приветствовать делегацию Татарстана, нас объединяет тесное сотрудничество. Мы стараемся оказывать всевозможную поддержку при проведении мероприятий татарскими национально-культурными объединениями, – отметила она.

Василь Шайхразиев рассказал, что деятельность татарских организаций Курганской области является примером для многих. Здесь успешно функционирует Центр татарской культуры, в 2018 году был проведен Всероссийский сельский Сабантуй и многие другие мероприятия.

Член Национального Совета Всемирного конгресса татар, Председатель Правления Курганской региональной общественной организации “Татары Зауралья” Марат Юнусов поднял вопрос о преподавании татарского языка в районах Курганской области. Также здесь обсудили открытие центра татарской национальной борьбы “корэш” в Сафакульском районе.

По словам Ларисы Кокориной, в Курганской области будет организован детский языковой лагерь для наших юных соотечественников. В программе предусмотрено создание спортивной секции по борьбе “корэш”.

Василь Шайхразиев выразил готовность оказать поддержку в данных вопросах: это кадровые вопросы, обеспечение спортивным инвентарем, использование опыта Татарстана при организации языковых лагерей и др. Кроме того, председатель Национального Совета подчеркнул, что Всемирный конгресс татар оказывает помощь в поступлении в высшие учебные заведения г. Казани, организации культурных мероприятий с участием артистов РТ и др.

Лариса Кокорина отметила, что поддержка Татарстана потребуется в проведении татарского национального праздника Сабантуй. Заместитель Премьер-министра Татарстана сообщил, что по данному вопросу к Курганской области был прикреплен район РТ, который окажет помощь в проведении мероприятия.