Впервые в Татарстане проведут Дни Документального кино

«Татаркино» запускает акцию Дни документального кино в Татарстане. В начале марта зрители познакомятся с работами авторов, которые сняли кино о волнующих событиях, культурных явлениях, а также о знаменитых персонах и сообществах.

Показы запланированы в кинотеатре «Мир» и в районах республики. Программа показов в кинотеатре «Мир» расписана с 1 по 3 марта, в районах республики – на первое полугодие 2022 года. Открытие Дней состоится 1 марта в 18:30 в кинотеатре «Мир».

Альманахи Дней документального кино будут поделены на следующие тематики: «Молодое документальное кино», «О выдающихся татарстанских деятелях», «Об искусстве».

1 марта в кинотеатре «Мир» показы откроют фильмы молодых авторов – Солтана Сунгатуллина, Амира Галиаскарова и Булата Минкина.

Во второй день показов покажут кинокартину Ильдара Ягафарова о Равиле Шарафееве, короткий метр Салавата Юзеева о Шигабутдине Марджани, а также о первом режиссёре довоенного татарского театра в Казани Гумере Исмагилове, снятая Леонидом Славиным и Хайдаром Миндубаевым.

Третий альманах «Об искусстве» включил в себя фильмы «Будьте же счастливы» Натальи Топал и «Танцуй в углу» Солтана Сунгатуллина, главные роли в которых исполнили люди с ограниченными возможностями здоровья. Закрывает показы полнометражный фильм «Неоднозначный театр. Однозначно» Юрия Гвоздя, повествующий о творческой деятельности Молодёжного Театра на Булаке.

В эти Дни зрители получат уникальную возможность задать интересующие вопросы авторам – после показов будут организованы творческие встречи.

С подробной информацией о фильмах можно ознакомиться на официальном сайте «Татаркино» и кинотеатра «Мир».

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