В Кыргызстане провели мероприятие “Я забыл вкус хлеба мамы”

30 марта 2022 года в 704 воинской части города Жалал-Абад по инициативе общественного объединения татарско-башкирского культурного центра «Идель» по Жалал-Абадской области Киргизской Республики, вместе со всеми культурными центрами, общественными объединениями Ассамблеи Народов Кыргызстана по Жалал-Абадской области, совместно с женсоветом города Жалал-Абад, председателем С.А. Мусаевой, с участием председателя городского Совета Ветеранов Д.Мамасалиева и координатора общества Союза Солдатских матерей по Жалал-Абадской области Э.О.Бекмуратовой было проведено мероприятие “Я забыл вкус хлеба мамы”.

Был показан концерт с участием всех культурных центров, общественных объединений Ассамблеи Народов Кыргызстана.

А также приготовлены национальные блюда для всех военнослужащих, гостей и участников этого мероприятия.