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В Кыргызстане провели мероприятие “Я забыл вкус хлеба мамы”

В Кыргызстане провели мероприятие “Я забыл вкус хлеба мамы”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 05.04.2022 0 5

30 марта 2022 года в 704 воинской части города Жалал-Абад по инициативе общественного объединения татарско-башкирского культурного центра «Идель» по Жалал-Абадской области Киргизской Республики, вместе со всеми культурными центрами, общественными объединениями Ассамблеи Народов  Кыргызстана по Жалал-Абадской области, совместно с женсоветом города Жалал-Абад, председателем С.А. Мусаевой, с участием председателя городского Совета Ветеранов Д.Мамасалиева и координатора общества Союза Солдатских матерей по Жалал-Абадской области Э.О.Бекмуратовой было  проведено мероприятие “Я забыл вкус хлеба мамы”.
Был показан концерт с участием всех культурных центров, общественных объединений Ассамблеи Народов Кыргызстана.
А также приготовлены  национальные блюда для всех военнослужащих, гостей и участников этого мероприятия.

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