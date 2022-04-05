Тукай в работах юных художников

5 апреля в Литературном музее Габдуллы Тукая открывается выставка работ учащихся детской художественной школы № 3 имени Байназара Альменова. Проект посвящён стихотворению Тукая «Пара лошадей», в котором поэт описал свои первые впечатления от Казани.

Строки из «Пары лошадей» стали названием выставки: «И минаретов стройный вид, и мелодичный звон азана звучит в тебе, моя Казань». В живописи и графике ребята выразили свое видение стихотворения великого Тукая. Работы отражают историю Татарстана, архитектуру Казани, пейзажи родного края, культуру татарского народа.

Для Музея Тукая стало традицией проводить выставки учащихся художественных школ Казани. Проект с ДХШ № 3 приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и 136-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.