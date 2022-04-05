В Татарской школе искусств г. Семей состоялся конкурс «Музыкальный эрудит XXI века».

В Татарской школе искусств г. Семей Восточно-Казахстанской области состоялся региональный интеллектуальный конкурс по теории музыки «Музыкальный эрудит XXI века». Конкурс проводится ежегодно с 2017 года. Участниками конкурса являются воспитанники музыкальных школ, школ искусств Восточно-Казахстанской области. Основной задачей конкурса является создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, профессионально-ориентационная деятельность, создание условий для самореализации и самоопределения юных музыкантов. Конкурс также направлен на дальнейшее совершенствование профессионального мастерства преподавателей, обмен интересным педагогическим опытом, самосовершенствование и рост педмастерства, привлечение общественного внимания к музыкальному воспитанию детей.

В интеллектуальном конкурсе приняли участие учащиеся старших классов детских музыкальных школ, школ искусств, а также учащиеся музыкальных отделений общеобразовательных школ Восточно – Казахстанской области.

Конкурс прошел динамично, ребята с энтузиазмом продемонстрировали своё мастерство, в оригинальной форме представили себя и свое отношение к музыке, в «Музыкальной байге» продемонстрировали свои знания в музыкальной теории и знание терминов на разных языках. В «Караоке туре» конкурсанты исполняли номер с учебника В.Кирюшина. Участники при помощи компьютерного аккомпанемента должны были исполнить номер по сольфеджио. Учитывалась чистота интонирования, а также ритмическое соответствие оригинала. В конкурсе ораторского искусства участникам необходимо было рассказать интересные факты из жизни композиторов, применив все свое красноречие и артистизм.

Талантливых участников оценивало уважаемое жюри, председателем которого выступил директор Татарской школы искусств Атногулов Рашит Анварбекович. По итогам конкурса были определены самые энергичные, эрудированные, самые артистичные участники. Победители награждены дипломами конкурса. Желаем нашим юным конкурсантам дальнейших успехов в учебе и творчестве, и надеемся, что они свяжут свою жизнь с музыкальным искусством!