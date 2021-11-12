В Кырлае обсудили реэкспозицию литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая

Рабочее совещание руководства Министерства культуры Республики Татарстан с дирекцией государственного литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая состоялось сегодня в селе Новый Кырлай Арского района республики.

Министр культуры Ирада Аюпова, глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев и заместитель министра культуры Ленар Хакимзянов совместно с представителями ведущих музеев Татарстана обсудили вопросы реэкспозиции фондов музея.

Реэкспозиция и обновление музея запланированы на 2022 год.

Напомним, этот вопрос 26 апреля 2021 года поднял на встрече с татарской творческой интеллигенцией в селе Кырлай президент республики Р.Н. Минниханов. Здесь же, в день празднования 135-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, прошел и праздник национальной поэзии с участием деятелей культуры и общественности.

“Наша задача — воссоздать эпоху, в которой жил великий поэт и историю татарского народа. Обновленный музей должен дарить не только исторические факты, но и положительные эмоции”,- отметила министр культуры Республики Татарстан.

Детали реэкспозиции музея станут известны позднее.

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