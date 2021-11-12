Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с редакцией газеты «Яңарыш» в г.Тюмени.

Общественная газета татар Тюменской области «Яңарыш» издается с 15 сентября 1990 года. Газета более 30 лет публикует сообщения о татарах, проживающих в Тобольском, Вагайском, Ярковском, Аромашевском, Исетском, Тюменском, Нижнетавдинском и других районах. В настоящее время учредителем газеты является Департамент информационной политики Тюменской области.