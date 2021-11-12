В Нурлате подвели итоги муниципального этапа конкурса «Джалиловские чтения»

В Нурлате прошел муниципальный этап IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции он был организован в дистанционном формате.

На муниципальный этап конкурса поступило порядка 150 работ от детских садов и школ района по семи номинациям: «Муса Джалиль на татарском», «Муса Джалиль на русском», «Джалиль на языках народов мира», «Писатели-фронтовики на татарском языке», «Писатели-фронтовики на русском языке», «Коллективное исполнение произведений писателей фронтовиков на русском языке», «Коллективное исполнение произведений писателей фронтовиков на татарском языке».

Компетентное жюри, состоящее из представителей управления образования и Всемирного конгресса татар, проверило работы в онлайн-формате. Победители и призеры в каждой возрастной группе и номинации получат дипломы.

Гузель Садыкова

nurlat-tat.ru