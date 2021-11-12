Василь Шайхразиев посетил Центр татарской культуры г. Тюмени

Сегодня гостем МАУК “Центр татарской культуры” г. Тюмени стал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев. Сопровождал Вице-Премьера РТ представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Р.Х. Насыров.

Сотрудники Центра провели полную экскурсию по залам, рассказав о направлениях деятельности учреждения. Как стало известно, в целях сохранения и развития народного творчества сегодня в Центре работает студия татарского костюма и декоративно-прикладного искусства “Хазинэ”. Творческие объединения охватывают самые разные возраста. Среди них детский вокальный ансамбль “Бэйрэм”, хореографическая студия татаро-башкирского танца “Аккош”.