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В Тюмени появится музейно-просветительский центр “Чинги-Тура”

В Тюмени появится музейно-просветительский центр “Чинги-Тура”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.11.2021 0 7

В эпоху Средневековья на берегу реки Тюменки находилась столица Тюменского ханства Чинги-Тура. Основал её сибирский хан Тайбуга. Сегодня татарская диаспора Тюмени ведет работу по восстановлению объектов культурного наследия татар, когда-то живших в древнем городе.

В рамках визита в Тюменскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев посетил место будущего музея “Чинги-Тура”. О ходе монтажных работ в будущем музейно-просветительском центре “Чинги-Тура” ему рассказал представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Р.Х. Насыров.

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