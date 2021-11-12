В Тюмени появится музейно-просветительский центр “Чинги-Тура”

В эпоху Средневековья на берегу реки Тюменки находилась столица Тюменского ханства Чинги-Тура. Основал её сибирский хан Тайбуга. Сегодня татарская диаспора Тюмени ведет работу по восстановлению объектов культурного наследия татар, когда-то живших в древнем городе.

В рамках визита в Тюменскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев посетил место будущего музея “Чинги-Тура”. О ходе монтажных работ в будущем музейно-просветительском центре “Чинги-Тура” ему рассказал представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Р.Х. Насыров.