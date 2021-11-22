В Литературном музее Габдуллы Тукая отметят День матери

26 ноября в Литературном музее Габдуллы Тукая в Казани пройдет мероприятие «Да святится имя твое», посвященное Дню матери. Оно подготовлено в формате интерактивного занятия, полностью построенного на личной биографической истории Габдуллы Тукая.

Казанцы смогут узнать о родственниках великого татарского поэта, послушать его стихи воспоминания и произведения о матери. Кроме того, в рамках интерактива будут показаны мемориальные предметы, напрямую связанные с самыми близкими людьми Тукая. Встреча пройдет на русском и татарском языках.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись. Более подробную информацию можно получить по телефону +7(843)590-86-67 или в WhatsApp по номеру +7(927)440-64-62. При посещении музея необходимо соблюдение социальной дистанции и масочного режима, сообщает Префектура «Старый город».

kzn.ru