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В Литературном музее Габдуллы Тукая отметят День матери

В Литературном музее Габдуллы Тукая отметят День матери

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.11.2021 0 2

26 ноября в Литературном музее Габдуллы Тукая в Казани пройдет мероприятие «Да святится имя твое», посвященное Дню матери. Оно подготовлено в формате интерактивного занятия, полностью построенного на личной биографической истории Габдуллы Тукая.

Казанцы смогут узнать о родственниках великого татарского поэта, послушать его стихи воспоминания и произведения о матери. Кроме того, в рамках интерактива будут показаны мемориальные предметы, напрямую связанные с самыми близкими людьми Тукая. Встреча пройдет на русском и татарском языках.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись. Более подробную информацию можно получить по телефону +7(843)590-86-67 или в WhatsApp по номеру +7(927)440-64-62. При посещении музея необходимо соблюдение социальной дистанции и масочного режима, сообщает Префектура «Старый город».

kzn.ru

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