Выставка “Старинный Чистополь. Возрождение” пройдет в Санкт-Петербурге

Союз художников Республики Татарстан представляет проект

“Старинный Чистополь. Возрождение” – художественно-выставочный проект об одноэтажном, старинном, купеческом городе.

Проект организуется при поддержке Фонда Президентских Грантов Российской Федерации, Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Выставка откроется 24 ноября в Санкт-Петербургском Доме Национальностей.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области