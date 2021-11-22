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Выставка “Старинный Чистополь. Возрождение” пройдет в Санкт-Петербурге

Выставка “Старинный Чистополь. Возрождение” пройдет в Санкт-Петербурге

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.11.2021 0 6

Союз художников Республики Татарстан представляет проект
“Старинный Чистополь. Возрождение” – художественно-выставочный проект об одноэтажном, старинном, купеческом городе.

Проект организуется при поддержке Фонда Президентских Грантов Российской Федерации, Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Выставка откроется 24 ноября в Санкт-Петербургском Доме Национальностей.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области

 

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