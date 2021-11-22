13 ноября в Представительстве Республики Татарстан состоялось расширенное собрание организации татарских женщин “Ак калфак Нева”. На нём был зачитан отчёт о проделанной работе, награждены за активную работу члены Совета, среди которых Фарида Гренда, Сания Ишкинина, Светлана Зигангирова, Алина Хайруллина и другие.

Поскольку в повестке дня значился вопрос о довыборах членов Совета “Ак-Калфак Нева”, а в списке, представленном председателем Ак-калфак Нева” уже был новый состав, члены действующего совета предложили собраться ещё раз для довыборов и голосования за председателя общественной организации.

Всемирная организация “Ак калфак” призвана укреплять и развивать национальную культуру, язык и обычаи татарского народа, сплачивать вокруг себя людей. Надеемся, что руководителем и членами Совета станут достойные женщины, укрепляющие дружбу между членами татарского общества.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области