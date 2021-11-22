В Санкт-Петербурге прошел III Татарский медиафорум 2021: Татарские платформы коммуникаций «Лицом к лицу»

21 ноября, Информационный интернет-портал «Piter.tatar» и Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области провели III Санкт-Петербургский татарский медиафорум. Ключевой повесткой обсуждения стал вопрос – Как развиваться частным татарским платформам коммуникаций? В настоящее время трансляцию Медиафорума можно посмотреть на YouTube по ссылке: https://youtu.be/K4MPE6GXIaw.

Медиафорум состоялся при информационной поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Всемирного конгресса татар на платформе ZOOM, с прямой трансляцией через YouTube-канал портала Piter.tatar. Структура Медиафорума состояла из трех рабочих секции, и подведения итогов при участии приглашенных экспертов из России и из-за рубежа.

С приветственными словами к участникам и слушателям Медиафорума обратились: Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин, Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васил Гарифуллин и главный редактор и автор проекта «Питер.татар» Равиль Закиров.

В своем приветственном слове Ренат Валиуллин отметил, что Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области ведет целенаправленную работу с татарскими журналистами и информационными интернет-порталами по освещению всех проводимых мероприятий и новостей, культурной и общественной жизни проживающих татар в регионе. Идея создания Портала «Питер.татар» была поддержана «Постоянным представительством Республики Татарстан. Прошло ряд совещаний в Постпредстве РТ, в котором были рассмотрены основные этапы развития, кейсы работы деятельности и поставлена главная задача портала – стать центром всех информационных татарских ресурсов на одной площадке, быть постоянным новостным и анонсовым порталам для освещения не только культурных событий, общественной жизни, но и мероприятий в сфере экономики, образования и туризма.

На сегодняшний день можно констатировать, что Портал «Питер Татар» справляется с своими поставленными задачами и выступает единой площадкой по освещению деятельности татарских сообществ региона, размещению новостей и афиш татарских мероприятий и имеет множество разделов, включая новостные, культурные и специальную рубрику «Без татарлар». На портале публикуются статьи татарских журналистов города и других регионов.

На расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» была проведена презентация портала «Питер Татар». У истоков этого проекта стоит талантливый программист Равиль Закиров. На сегодня портал охватывает аудиторию более 10 тысяч человек и уже известен далеко за пределами России.

Постоянное представительство Республики Татарстан совместно с Порталом татар «Piter.tatar» провели ряд крупных мероприятий, спикерами и участниками которых стали татары Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Под эгидой клуба татарских журналистов проходят интересные встречи, онлайн-конференции, обсуждения. В период ограничений общение по такому каналу было интересным и полезным.

С большим размахом в прошлом году мы совместно с Питер Татар провели II татарский медиафорум Санкт-Петербург и научно-практической конференция, посвященная 115-летию выхода первой татарской газеты “Нур”. По итогам второго медиафорума уже создана рабочая группа, где в мессенджерах идут постоянные дискуссии, обсуждения рабочих моментов.

Также каждый год Постпредство Республики Татарстан проводит мероприятия, посвященные Дням татарской печати и памяти А.Баязитова, газете «Нур». В следующем году будет отмечаться 110-летие со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, выдающегося российского ученого, историка-этнолога, востоковеда, создателя пассионарной теории этногенеза. Хочется напомнить его слова: «Я, русский человек, всю свою жизнь защищал татар от клеветы». В связи с большой значимости данного события в Санкт-Петербурге и Татарстане планируются мероприятия, посвященные празднованию 110-летия со дня рождения Л.Н. Гумилева. Необходимо во всех новостных ресурсах широко осветить эту дату.

Также, на примере портала «Питер.татар» в Санкт-Петербурге начали развиваться информационные сайты татарских общественных организаций, портал Татарского культурного общества «Файда» «Польза.РУ», Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, Татарского дворянского собрания Санкт-Петербурга, татарского культурного центра «Мирас», где отражаются новости культурной жизни общественности.

Выражаем слова благодарности Республиканскому Агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Исполкому Всемирного конгресса татар, Клубу татарских журналистов Санкт-Петербурга за организацию и проведение этого значимого мероприятия, а также благодарим всех спикеров: Айдара Салимгараева, Даниса Шакирова, Василя Гарифуллина, Римзиля Валеева, Рустема Шакирова и наших модераторов Данила Сафарова и Катифу Гайнетдинову. Отдельно хочется поблагодарить основателя портала «Питер Татар» Равиля Закирова.

Среди приглашенных спикеров Медиафорума #PTMF2021 – Фарит Аймалетдинов, Руководитель Радиоканала «91,4-Сергач» Татар радиосы, Диана Единякова, Главный редактор газеты «Татарский мир» из города Омск, Ильяс Шакуров, учредитель портала и журнала «Самар татарлары», Фархад Фаткуллин, со-основатель татароязычной и тюркоязычной юзер-групп Викимедиа.

В секции «Международные платформы коммуникаций» актуальные вопросы обсуждали – Альфия Димитрова, председатель общественной организации «Волжки булгари» объединяющей татар, башкир, проживающих в Болгарии, Диляра Валиф, представитель Татарско-Башкирской ассоциации Южной Австралии и портала Australiantatars.com, Лилия Шайхиева, заместитель Президента ETTA «Европейская татаро-тюркской Ассоциация», автор портала Diasporatatarofficial.org, Рамиль Беляев, Имам мусульманской общины Финляндии, Доктор философии.

Медиафорум отдельной секцией выделил тему «Экскурс к истокам татарской журналистики», где выступили с докладами Василь Гарифуллин, заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, Диляра Гимранова, директор МБУ «Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина» и Ринат Магдиев, экс-главный редактор и издатель газет «Нур-Свет» и «Нур Петербург».

Завершился Медиафорум #PTMF2021 блиц-опросом при участии мэтров журналистики и лидеров общественной деятельности. Также, с завершающим словом и кратким подведением итогов выступили Римзиль Валеев, главный редактор интернет студии «Донья» Всемирного конгресса татар и автор, владелец портала «Piter.tatar» Равиль Закиров.

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