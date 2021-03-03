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В Магнитогорске отметили Международный День родного языка

В Магнитогорске отметили Международный День родного языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.03.2021 0 1

Отдел татарской культуры Дома Дружбы Народов города Магнитогорска отметил Международный День родного языка, который по всему миру праздновали 21 февраля!

Была проведена викторина, в которой свои знания проверили три команды: “Акыллы кешеләр”, “Сөмбелә” и “Супер Әби”. 

Ведущими мероприятия стали  преподаватель татарского языка Альбины Гафарова и заведующая отделом татарской культуры Кадерия Исхакова. Соведущим и аккомпаниатором был Ильяс Гафаров.

Для участников приготовили интересные задания, где важно было не только быстро дать правильный ответ, но и произнести его на татарском языке. Решить сложные математические примеры, назвать цвета на татарском языке, в определенной последовательности смастерить гусеницу из шаров, пропеть народные частушки-такмаклар, разгадать ребусы и загадки – со всем этим справились наши команды! Настоящий мастер-класс преподали очаровательные участницы из ансамбля “Сөмбелә”, исполнив такмаклар, а заодно и попурри из известных песен.


В перерывах между конкурсными заданиями всех участников и гостей мероприятия  танцами порадовали задорными Малика Сафина и Карина Абдулбарова из клуба татарской молодёжи “Идель” (руководитель Алия Зигангирова).Илина Канбекова подняла всем настроение, исполнив всеми-любимую песню “Уфтанма”.  Мальчишки и девчонки из танцевального ансамбля “Дулкын” (руководитель Татьяна Ивановна Суярко) продемонстрировали свой танец под красивую татарскую мелодию.

Жюри отметило всех без исключения. Пусть для каждого участника эта викторина станет стимулом и тягой к изучению родного языка. 

Национально-культурная автономия татар города Магнитогорска

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