В Магнитогорске отметили Международный День родного языка

Отдел татарской культуры Дома Дружбы Народов города Магнитогорска отметил Международный День родного языка, который по всему миру праздновали 21 февраля!

Была проведена викторина, в которой свои знания проверили три команды: “Акыллы кешеләр”, “Сөмбелә” и “Супер Әби”.

Ведущими мероприятия стали преподаватель татарского языка Альбины Гафарова и заведующая отделом татарской культуры Кадерия Исхакова. Соведущим и аккомпаниатором был Ильяс Гафаров.

Для участников приготовили интересные задания, где важно было не только быстро дать правильный ответ, но и произнести его на татарском языке. Решить сложные математические примеры, назвать цвета на татарском языке, в определенной последовательности смастерить гусеницу из шаров, пропеть народные частушки-такмаклар, разгадать ребусы и загадки – со всем этим справились наши команды! Настоящий мастер-класс преподали очаровательные участницы из ансамбля “Сөмбелә”, исполнив такмаклар, а заодно и попурри из известных песен.



В перерывах между конкурсными заданиями всех участников и гостей мероприятия танцами порадовали задорными Малика Сафина и Карина Абдулбарова из клуба татарской молодёжи “Идель” (руководитель Алия Зигангирова).Илина Канбекова подняла всем настроение, исполнив всеми-любимую песню “Уфтанма”. Мальчишки и девчонки из танцевального ансамбля “Дулкын” (руководитель Татьяна Ивановна Суярко) продемонстрировали свой танец под красивую татарскую мелодию.

Жюри отметило всех без исключения. Пусть для каждого участника эта викторина станет стимулом и тягой к изучению родного языка.

Национально-культурная автономия татар города Магнитогорска