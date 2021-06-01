В Магнитогорске прошел конкурс «Искиткеч әби – Замечательная бабушка – 2021»

Прекрасное название конкурса «Искиткеч әби – Замечательная бабушка – 2021»! У каждого она своя, замечательная, неповторимая, обаятельная и любимая! Их обязательно две бабушки, так уж сложилось! И каждая вносит и вкладывает в тебя свою часть души. Именно души, которую ты, может быть поймешь годы спустя, когда её к великому твоему сожалению уже не будет рядом с тобой. Но их слова и души будут рядом.

На старте проекта участниц было 15, но к финалу, в силу разных обстоятельств, их осталось 11. От мала до велика, возраст не скажу! Три месяца конкурсных испытаний, поездки и репетиции, проживание в гостиницах и новые знакомства, общение, общение и ещё раз общение! Магнитогорск представляла Мухамедшина Нурия, заместитель руководителя магнитогорского отделения «Ак калфак» и женского клуба «Ханым», участница и солистка ансамбля татарского танца «Казаныш» Дома дружбы народов г. Магнитогорска.

Как писал Тютчев – «Люблю грозу в начале мая…», так и финал конкурса состоялся в мае, но в конце – а за три весенних месяца бабушки невероятным образом расцвели! В руках опытных стилистов, визажистов, мастеров сцены и вокала наши конкурсантки творили чудное действие во время финала. Они показали жизнь девочки от рождения, обряда «Имянаречения», свадьбы «Никах» до пожилого возраста.

На финальном шоу проекта старались все и всё – завершался весь этап подготовки с многочасовыми репетициями и сейчас, на сцене, надо не просто отдать душу зрителю, показав всё чему научились наши бабушки, но и не ошибиться, не перестараться, не перегореть! И группы поддержки участниц старались помочь своим бабушкам из зрительного зала

Все бабушки молодцы! Каждая получила победу в своей номинации! Но победитель есть в каждом конкурсе – и им стала Реда Кабирова из г.Верхний Уфалей! А Нурия Мухамедшина стала победительницей в номинации “Самая добрая бабушка”.

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