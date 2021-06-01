В Южно -Сахалинске прошел Юбилейный детский Сабантуй

29 мая в Южно -Сахалинске прошел Юбилейный Сахалинский детский Сабантуй. Народный многонациональный праздник для детей проводится уже десятый раз.

Организаторы выражают благодарность губернатору Сахалинской области В.И.Лимаренко, мэру Южно-Сахалинска С.А. Надсадину, и.о председателя Сахалинской областной Думы В.Е. Гомелевскому, депутату городской Думы Южно -Сахалинска Т.И. Рудаковой, спонсорам мероприятия, творческим коллективам, спортивным командам Сахалинской области, детскому саду г.Южно-Сахалинска № 41, школам г. города, реабилитационному центру “Маячок”, национальным объединениям и диаспорам Сахалинской области, мечети г.Южно-Сахалинска и отдельно имаму Якуб хазрату.

В этот день на татарском народном празднике в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина собрались около тысячи островитян. И даже дождливая погода не повлияла на позитивный настрой и хорошее настроение южно-сахалинцев и гостей.

Со сцены почетные гости поздравили собравшихся с событием и отметили, что Сахалинский Сабантуй ежегодно объединяет сотни горожан и укрепляет добрососедские отношения между жителями многонационального островного региона.

Обширная программа включала в себя праздничное шествие, выступления мастеров культуры и искусства, детских творческих коллективов, целую серию выставок, ярмарку с блюдами национальной кухни и изделиями декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в островном регионе.

Желающие смогли помериться силами в национальных играх и состязаниях. Самыми зрелищными стали захватывающие поединки спортсменов в борьбе “Кереш” – они отличались особым азартом и бойцовским духом. А юные гости праздника провели время на детской площадке с конкурсами, викторинами, спортивными состязаниями и катанием на лошадях.

По традиции чествовали активистов и организаторов этого замечательного детского праздника. Им были вручены Благодарственные письма.

dumasakhalin.ru