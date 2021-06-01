Вузы Татарстана и Узбекистана укрепляют сотрудничество

31 мая 2021 года в Ташкенте состоялись переговоры руководства Национального университета Узбекистана (НУУз) имени Мирзо Улугбека с делегацией Казанского (Приволжского) Федерального университета (К(П)ФУ).

Татарстанскую делегацию представляли Представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан А.А.Ахтареев, директор Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ Н.Г.Багаутдинова, заместитель директора О.В.Полякова. С узбекской стороны в переговорах участвовали ректор НУУз им.М.Улугбека И.У.Маджидов, проректор по международным связям Р.Х.Ширинова, декан факультета географии и природных ресурсов Ш.М.Шарипов.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества двух ведущих вузов, особенно в области подготовки студентов баклавров НУУз по программе двойных дипломов. Татарстанская сторона предложила расширить программу двойных дипломов для бакалавров не только по специальностям картографии и психологии, но и финансов и экономики.

К(П)ФУ готов оказать поддержку в подготовке магистров, аспирантов и докторов PhD. Узбекская сторона выразила свою заинтересованность в подготовке магистрантов финансовой аналитики, бизнес-информатики, кибербезопасности и прикладной математики. Прозвучали и предложения по установлению прямых связей между ведущими кафедрами, развитию академической мобильности, налаживанию сотрудничества на паритетных условиях в области студенческих и молодежных программ, проведению всевозможных фестивалей и спортивных соревнований.

Несомненно, что все перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества будут воплощены в жизнь.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан