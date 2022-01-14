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В МАУК “Центр сибирско-татарской культуры” состоялся мастер-класс «Сибирские узоры»

В МАУК “Центр сибирско-татарской культуры” состоялся мастер-класс «Сибирские узоры»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.01.2022 0 5

В МАУК “Центр сибирско-татарской культуры” состоялся мастер-класс «Сибирские узоры». Для татарской вышивки характерен растительный орнамент, поэтому все, что вышивальщица видела вокруг – васильки, тюльпаны, лилии… все переносилось на ткань, воплощая красоту природы в нитях, где в каждом мотиве прятался свой символ.
На мастер-классе участники вышивали тюльпан – символ татарского узора.

Центр сибирско-татарской культуры

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