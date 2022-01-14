В МАУК “Центр сибирско-татарской культуры” состоялся мастер-класс «Сибирские узоры». Для татарской вышивки характерен растительный орнамент, поэтому все, что вышивальщица видела вокруг – васильки, тюльпаны, лилии… все переносилось на ткань, воплощая красоту природы в нитях, где в каждом мотиве прятался свой символ.

На мастер-классе участники вышивали тюльпан – символ татарского узора.

Центр сибирско-татарской культуры