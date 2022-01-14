В Национальном музее пройдёт концерт ко дню рождения Назиба Жиганова

Первый «Музыкальный четверг» в Национальном музее Республики Татарстан в новом году приурочен ко дню рождения татарского композитора-классика, государственного и общественного деятеля, основателя и первого ректора Казанской государственной консерватории Назиба Жиганова. И пройдет «…четверг» в субботу – 15 января. В этот день исполняется 111 лет со дня рождения Назиба Гаязовича. Прозвучит инструментальная музыка отечественных и зарубежных композиторов в исполнении Государственного струнного квартета Республики Татарстан и студентов Казанской консерватории.

Культурно-образовательный цикл «Музыкальные четверги» стартовал в стенах Национального музея в прошлом году. Он проводится при поддержке и содействии Казанской консерватории. Инициатор необычных неформальных встреч с известными персонами и коллективами музыкального мира Казани – Музей композитора Назиба Жиганова, филиал Национального музея Республики Татарстан.

В 14.00 выступит Государственный струнный квартет, который исполнит произведения Назиба Жиганова и Мансура Музафарова. С 16.00 в стенах музея будет звучать виолончель, что весьма символично. Назиб Гаязович освоил виолончель вторым из музыкальных инструментов. Жиганов был учеником Рувима Львовича Полякова по классу виолончели во время учёбы в Казанском Восточном музыкальном техникуме 1928-1931 гг. По классу фортепиано – его первый музыкальный инструмент – Жиганов занимался у Марии Александровны Пятницкой. И ещё играл в студенческом симфоническом оркестре техникума на фаготе.

Программа:

14.00 – Государственный струнный квартет Республики Татарстан – Шамиль Монасыпов – I скрипка, Марат Зарипов – II скрипка, Марат Аюпов – альт, Ильяс Камалов – виолончель. Прозвучат: Н. Г. Жиганов «Утро и вальс», М. А. Музафаров «Баламишкин».

16:00 – студенты класса Ирины Лаптевой – доцента, заведующей кафедрой альта, виолончели и контрабаса Казанской государственной консерватории, заслуженной артистки Республики Татарстан и заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан. Прозвучат:

1.А. Дворжак. Концерт для виолончели си минор, 2 и 3 части. Исполяняет Константин Машицкий.

2.И. Брамс. Соната для виолончели и фортепиано №1 в 3 частях. Исполняет Мария Ипатьева

3.Э.В.Элгар. Концерт для виолончели в 4 частях. Исполняет Анна Таймасова.

Партия фортепиано – Анна Милешко

15 января, 14.00 и 16.00

Национальный музей Республики Татарстан – 2 этаж

Вход по билету в музей.

mincult.tatarstan.ru