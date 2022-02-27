В Мензелинске прошёл зональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы»

24 февраля в Мензелинске на базе городской гимназии состоялся зональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» с участием победителей муниципальных этапов Агрызского, Тукаевского, Менделеевского, Мензелинского районов и города Набережные Челны.

Участники конкурса провели урок татарского языка, литературы и мастер-класс. На нём педагоги продемонстрировали способы и методы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в составе которого работали начальник отдела национального образования Министерства образования и науки РТ Эндже Гизатуллина, доцент кафедры татарского языка и литературы Института развития образования РТ Лилия Гилязова, главный специалист Управления образования Казани по национальному образованию Райхана Богавеева.

Также конкурсанты имели возможность ознакомиться с творчеством театрального коллектива «Сайяр» и хореографического ансамбля Мензелинской гимназии.

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