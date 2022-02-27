В Татарстане состоялись XVII Республиканские педагогические чтения имени Р.Фахретдина

22 февраля на базе гимназии №1 им.Р.Фахретдина Альметьевского района в формате zoom-конференции прошел заключительный этап XVII Республиканских педагогических чтений имени Ризаэддина Фахреддина. В них приняли участие 80 человек из 22 районов Татарстана.

Также в чтениях участвовали начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилия Ахметзянова, заведующий отделом литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Альфат Закирзянов, доцент кафедры русской и татарской филологии, заведующий подготовительным отделением ИДПО НГПУ Радик Галиуллин, доценты ФГБОУ ВО НГПУ Ринал Хазиев, Ленар Галиев, руководитель Альметьевского отделения Союза писателей РТ Рафкать Шагеев, преподаватели Альметьевского политехнического техникума Милиуша Миннебаева и Зульфия Камалова.

Педагогические чтения открылись музыкальным приветствием учащихся 6-х классов гимназии и приветственной речью директора гимназии Фирузы Валиуллиной.

В работе секций приняли участие учителя начальных классов, родного (татарского) языка, английского языка, истории и обществознания образовательных учреждений Татарстана по пяти направлениям: «Наследие татарских просветителей: современный взгляд», «Народная педагогика и теоретическое наследие Р.Фахретдина», «Методический подход к использованию наследия татарских просветителей на уроках и внеклассных мероприятиях», «Исторический аспект произведений татарских просветителей», «Язык и стиль произведений татарских просветителей».

Участники педагогических чтений отметили высокую значимость наследия Р.Фахретдина, актуальность воспитательной ценности его трудов. По окончании всех выступлений участников были подведены итоги работы, победителей и призеров наградили дипломами Министерства образования и науки РТ.

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