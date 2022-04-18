В Минмолодежи прошла встреча с авторами проектов, направленных на сохранение и развитие татарского языка

15 апреля в Минмолодежи Татарстана прошла встреча с авторами проектов, направленных на сохранение и развитие татарского языка. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.

«Если мы хотим, чтобы наши проекты, направленные на сохранение татарского языка, стали популярными среди молодежи, то эти проекты мы должны создавать вместе с ними. Так у нас будет больше возможностей узнать их запросы и готовить интересные и актуальные мероприятия», – отметил Марат Готович.

Тимур Сулейманов в свою очередь подчеркнул, что это еще одна возможность для молодежи реализовать свои идеи: «Мы рады, что наши принципы откликаются у руководства республики и каждый наш проект создается и реализуется самой молодежью». Министр поблагодарил Марата Ахметова за поддержку, а ребятам пожелал удачи в реализации своих проектов.

Всего было презентовано 14 проектов, и все получили поддержку от председателя Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Так, например, руководитель городского сообщества URBANTATAR и молодежной площадки татарского театра Набережных Челнов Гузеля Ахметгараева предложила провести в Набережных Челнах первый городской фестиваль «UT FEST». На один день центральная площадь города Азатлык станет точкой притяжения горожан: здесь пройдут концерт татарской альтернативы, лаборатория современных татарских художников, уличные экскурсии, языковая лаборатория и другие активности.

«Набережные Челны всегда был одним из флагманов развития национальной культуры. Фестиваль даст возможность объединить новых татарских деятелей, станет площадкой показа новых татарских культурных продуктов, созданных в городе на Каме», – отметила руководитель проекта.

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» продолжает разворачивать свою гастрольную деятельность по Татарстану. Спектакль «Свет далекой звезды» режиссера Рашида Загидуллина – визитная карточка театра. В центре повествования — путь классика татарской литературы Хасана Туфана, полный любви, надежды и преодоления превратностей судьбы. Через призму жизни и творчества Поэта в спектакле пишется портрет всех творцов, так или иначе пострадавших от репрессий.

В целях вовлечения еще большей молодежи в культурную жизнь республики, руководитель отдела развития Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие – Йолдызлык» Тагир Исмагилов предложил перевести постановку и на татарский язык.

Юмористический телевизионный проект руководителя Татарской лиги КВН «Әйдә ШаяРТ» Рамиля Агдеева «Шалт Мөххәмматҗан» предполагает соревнование между лучшими представителями в жанрах Stand Up, миниатюры, песни, импровизация. Будет выходить на телеканале TMTV.

Руководитель лейбла Yummy Music, резидент Национальной библиотеки Республики Татарстан, продюсер фестиваля Tat Cult Fest Ильяс Гафаров предлагает озвучить приложение 2GIS на татарском языке, а специалист по работе с молодежными организациями МОО «Форум татарской молодежи» Лейсан Фахриева – провести квест-игру «Qazan Quest» ориентированную на знание исторических мест Казани, в рамках празднования Дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Участники встречи должны доработать свои проекты с учетом всех комментариев и в этом году уже приступить к реализации.

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