В селе Малый Труев Пензинской области прошел конкурс “Татар кызчыгы – 2022. Татар малае – 2022”

16 апреля в доме культуры села Малый Труев Пензинской области прошло мероприятие, районного масштаба “Татар кызчыгы – 2022. Татар малае – 2022” “Мисс Татарочка -2022″ Мистер Татарин- 2022”.

Организатором конкурса стали общественные организации Пензенская региональная организация татарских женщин ОО «Ак калфак» и Общество татарской культуры Кузнецкого района. Желание принять участие в конкурсе изъявили родители и дети из с. Большой Труев, Малый Труев, Татарский Канадей и с. Бестянка, Махалино, Евлашево, Пенделка.

Дом культуры, где проходил конкурс, традиционно был оформлен с национальным колоритом. В фойе разместился музей татарской культуры, где были представлены предметы старины, одежда, макет избы. Рядом работала выставка национальных блюд.

О начале конкурса объявили ведущие Юлия Асмаева. и Лейсан Хусаинова.

В ходе мероприятия они цитировали известных татарских писателей о родном крае, чем растрогали присутствующих в зале. В число гостей праздника вошли представители ОО «Ак калфак», заместитель главы администрации Кузнецкого района С. В. Голованцева. Каждый из них в своем выступлении пожелал жителям Кузнецкого района здоровья, успехов, а малышам-участникам удачи и победы.

Конкурсантами являлись Халилова Р.Х., Янгазов А.Р., Маликов С.Р., Мухамеджанова А. Р., Кашаева Р.М., Хальметово Л.Р.,Абузярова К.Н., Магдеева Р.Р.,Бадамшина М.Р.

Первым конкурсом стала презентация. Ребята с креативом представили интересы, увлечения, быт, досуг, мечты и желания: собственные и своей семьи. Высокую оценку жюри и восхищение у публики вызвали творческие номера конкурсантов.

Юные участники вместе с родителями пели, танцевали, рассказывали стихи и разные истории о том, как воспитываются дети в татарских семьях на основе любви, уважения, трудолюбия, признания родных и близких. Ребята заранее подготовили свои «Древа родословной». Каждая работа была названа шедевром. Вкусным завершением мероприятия стал конкурс татарской выпечки.

Победителями «Гран – при», каждый в своей категории, стали Хальметова Лиана Ринатовна и Маликов Сабир Рашидович.

Первое место заняли, каждый в своей категории, Янгазов Алим Равилевич, Абузярова Карина Наилевна, Мухамеджанова Альмира Рамилевна.

Все участники получили грамоты, дипломы и ценные подарки от областной организации татарских женщин «Ак калфак».

Председатель ОО «Общество татарской культуры» Кузнецкого района Н. З. Байбиков вручил педагогам, готовившим детей, почетные грамоты и ценные подарки. С поздравительной речью обратилась к конкурсантам представитель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Абузярова Г.А.

Слова благодарности прозвучали в адрес работников культуры Г. Н Халиловой, Р. Р. Хальметовой, Ю. И. Асмаевой за организацию конкурса.